بايدن يتلقى إحاطة حول اغتيال السنوار خلال رحلته إلى ألمانيا

خلال رحلته إلى ألمانيا، تلقى الرئيس الأمريكي جو بايدن تقريرًا تفصيليًا بشأن إعلان الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملية أسفرت عن مقتل يحيى السنوار، قائد حركة حماس في غزة.

ووفقًا لتقارير إعلامية أمريكية، جاءت هذه الإحاطة أثناء وجود بايدن على متن الطائرة الرئاسية في طريقه إلى العاصمة الألمانية، حيث من المقرر أن يلتقي عددًا من القادة الأوروبيين لبحث تطورات الأزمة في أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط.

مسؤول أمريكي من البنتاغون أشار في تصريحات لوسائل الإعلام إلى أن الولايات المتحدة تتابع بدقة تلك التقارير المتعلقة بمقتل السنوار.

وأوضح أن واشنطن ما زالت في طور تقييم الموقف وجمع المزيد من التفاصيل حول هذه الحادثة، مؤكدًا أن الوقت لا يزال مبكرًا للحديث عن التأثيرات المحتملة لمقتل قائد حماس في حال تأكد ذلك.

وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة ترى أن أي تحرك يقرب إسرائيل من تحقيق أهدافها، بما في ذلك وقف إطلاق النار وإعادة المحتجزين إلى ديارهم، هو خطوة إيجابية في مسار التهدئة والاستقرار.