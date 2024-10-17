الإمارات تُرسل 3 طائرات مُحملة بـ 120 طنًا من المساعدات الإنسانية دعمًا للأشقاء اللبنانيين

أعلنت الإمارات، اليوم الخميس، إرسال 3 طائرات إلى كل من لبنان وسوريا خلال هذا الأسبوع، مُحمَّلة بـ 120 طنًا من المساعدات الإغاثية الضرورية المشتملة على المواد الطبية والغذائية وسيارات الإسعاف ومستلزمات الإيواء، ضمن الحملة الإغاثية الوطنية "الإمارات معك يا لبنان"، بالتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن هذه المساعدات الإغاثية الإضافية تأتي تنفيذًا لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، حيث تواصل الإمارات الجسر الجوي الإغاثي عبر إرسال طائرتين إلى لبنان وإرسال طائرة إلى سوريا دعمًا للأشقاء اللبنانيين اللاجئين في سوريا.

وأكد سلطان محمد الشامسي مساعد وزير الخارجية الإماراتي لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، أن استمرار تدفق المساعدات الإماراتية إلى الأشقاء اللبنانيين يَعْكِسُ الالتزام الإنساني للإمارات بالوقوف مع الشعوب والمجتمعات في أوقات الأزمات.

وأوضح الشامسي أن الإمارات أرسلت حتى الآن 12 طائرة حملت على متنها 515 طنًا من المساعدات الإغاثية المتنوعة دعما للأشقاء اللبنانيين في ظل الظروف الحرجة التي يمرون بها.