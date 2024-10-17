الدولار يرتفع 4 قروش في البنوك

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه بنهاية تعاملات اليوم الخميس وبعد اغلاق تداولات البنوك بمقدار 4 قروش على الأقل، ليصل متوسط سعر الصرف إلي 48.58 جنيه للبيع و 58.68 جنيه للشراء

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 48.5 جنيه للشراء و 48.6 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات، ثم 48.54 جنيه للشراء و 48.64 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي و 48.55 جنيه للشراء و 48.65 جنيه للبيع في البنك الأهلي المتحد.

وصل سعر الدولار في بنك التعمير والاسكان و ميد بنك لنحو 48.56 جنيه للشراء و48.66 جنيه للبيع ثم 48.57 جنيه للشراء و 48.67 جنيه للبيع في بنك أبوظبي الأول.

وسجل سعر الدولار في معظم البنوك نحو 48.58 جنيه للشراء و 48.68 جنيه للبعي في بنوك " مصر، الأهلي المصري، المصرف المتحد، التنمية الصناعية، القاهرة، المصرف العربي الدولي، التجاري الدولي CIB، البركة، فيصل، الاسكندرية، العربي الافريقي الدولي،الكويت الوطني، أبوظبي التجاري".

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.6 جنيه للشراء و 48.7 جنيه للبيع في بنوك " نكست، QNB،HSBC، كريدي أجريكول، قناة السويس، الأهلي الكويتي".

وسجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 48.65 جنيه للشراء و 48.75 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.