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الخميس 17 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

اجتماع فريق عمل المعرض الزراعي الأول بجامعة جنوب الوادي

المعرض الزراعي بجامعة
المعرض الزراعي بجامعة جنوب الوادي
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 عقد اجتماع فريق عمل المعرض الزراعي الأول بجامعة جنوب الوادي تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة اليوم  وبحضور الدكتور محمد سعيد عبد الله نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأعضاء لجان المعرض من اعضاء هيئة التدريس والفريق الإداري .
 
وأكد نائب رئيس الجامعة أن إقامة المعرض يأتي في اطار تعزيز المشاركة المجتمعية للجامعة ودعم العلاقة بالمجتمع الخارجي حيث من المقرر مشاركة عدد من المؤسسات العامة و الخاصة العاملة في قطاع الزراعة لتقديم منتجاتها لرواد المعرض من المهتمين و المتخصصين في قطاع الزراعة لتقديم المنتجات المختلفة التي تساهم في تحسين جودة المنتج و الانتاجية ودعم المزارعين بأفضل الممارسات.

ناقش الاجتماع مقترحات اعضاء اللجان المكلفة بإدارة انشطة المعرض واكد ضرورة التنسيق المشترك مع الشركات المشاركة وتوفير كافة الخدمات اللوجستية لرواد المعرض.

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