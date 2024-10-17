إسرائيل تعلن اغتيال زعيم حماس بغزة

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، 17 أكتوبر، عن نجاح عملية اغتيال استهدفت قائد حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، بعد تنفيذ هجوم عسكري في منطقة تل السلطان بمدينة رفح جنوب القطاع الفلسطيني.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر داخل حركة حماس لوكالة رويترز بأن هناك دلائل تشير إلى إمكانية مقتل السنوار خلال هجوم عسكري إسرائيلي نفذ في منطقة تل السلطان برفح، مما يعزز الشكوك حول تصفية قائد الحركة.

وجاء الإعلان الإسرائيلي الرسمي بعد ساعات من تداول وسائل إعلام محلية صورًا زُعم أنها للسنوار بعد مقتله، كما أكدت القناة 12 الإسرائيلية على لسان مسؤول كبير بالحكومة أن زعيم حماس قد يكون لقي حتفه، واصفةً هذا اليوم بأنه لحظة تصفية الحسابات مع الحركة.