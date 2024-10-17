ads
الخميس 17 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إسرائيل تعلن اغتيال زعيم حماس بغزة

قائد حركة حماس في
قائد حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، 17 أكتوبر، عن نجاح عملية اغتيال استهدفت قائد حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، بعد تنفيذ هجوم عسكري في منطقة تل السلطان بمدينة رفح جنوب القطاع الفلسطيني.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر داخل حركة حماس لوكالة رويترز بأن هناك دلائل تشير إلى إمكانية مقتل السنوار خلال هجوم عسكري إسرائيلي نفذ في منطقة تل السلطان برفح، مما يعزز الشكوك حول تصفية قائد الحركة.

وجاء الإعلان الإسرائيلي الرسمي بعد ساعات من تداول وسائل إعلام محلية صورًا زُعم أنها للسنوار بعد مقتله، كما أكدت القناة 12 الإسرائيلية على لسان مسؤول كبير بالحكومة أن زعيم حماس قد يكون لقي حتفه، واصفةً هذا اليوم بأنه لحظة تصفية الحسابات مع الحركة.

حماس غزة يحيي السنوار