استمرار فعاليات البرنامج الصيفي للطفل بمساجد سوهاج

تشهد مساجد محافظة سوهاج استمراراً لفعاليات البرنامج الصيفي المميز الموجه للأطفال، وذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على تنشئة جيل واعٍ بقيمه الإسلام السمحة، وتحت رعاية الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، وإشراف الشيخ محمد أبوسعدة، وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج،

يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز الجانب الديني والثقافي لدى الناشئة، وتزويدهم بالمهارات الحياتية اللازمة، من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات التي تناسب مختلف الأعمار والميول.

وقد أكد وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج على أهمية هذا البرنامج في غرس القيم الإسلامية الأصيلة في نفوس الأطفال، وتنمية قدراتهم الإبداعية، مشيراً إلى أن المساجد تلعب دوراً محورياً في بناء المجتمع وتكوين شخصيات متكاملة.

وتشمل فعاليات البرنامج العديد من الأنشطة المتنوعة، مثل الحلقات القرآنية لتجويد القرآن الكريم وحفظه، والدروس الدينية لتفسير القرآن والسيرة النبوية.

ولاقى البرنامج إقبالاً واسعاً من قبل الأطفال وأولياء الأمور، الذين أشادوا بالجهود المبذولة في سبيل إنجاحه.