رئيس جامعة جنوب الوادى يناقش تفعيل النظام الإلكتروني لحجز تذاكر العيادات الخارجية

ناقش الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعه جنوب الوادي الخطوات الأخيرة لتفعيل النظام الالكتروني لحجز تذاكر العيادات الخارجيه للمستشفيات الجامعيه عبر الانترنت

جاء ذلك فى اجتماع عقد اليوم وحضره الدكتور احمد هاشم عميد كليه الطب والدكتور عماد علي عميد كليه الحاسبات والمعلومات والدكتور حجاجى منصور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتور زينب عبد الرازق مدير العيادات الخارجية ولفيف من القيادات الاداريه بالمستشفى الجامعي

واكد رئيس الجامعه ان تفعيل منظومه الحجز الالكتروني للعيادات الخارجيه ياتي في ظل استراتيجيه الدوله لتحقيق التنميه المستدامه والتي تعكس رؤيه مصر 2030

واضاف ان تفعيل منظومه الحجز الالكتروني ياتي في اطار جهود الجامعه لتخفيف العبء على المترددين من مواطني جنوب الصعيد على المستشفيات الجامعيه ولرفع مستوى جوده الخدمات الطبيه لكافه المواطنين وتسهيل الحصول عليها عن طريق ميكنه ورقمنه تلك الخدمات ومنها نظام حجز تذاكر العيادات الخارجيه



وقال الدكتور عماد علي عميد كليه الحاسبات والمعلومات ان تفعيل نظام حجز تذاكر العيادات الخارجيه سيتم من خلال تطبيق رقمي للحجز والمتابعه مشيرا الى ان عمليه الحجز ستتم الكترونيا على الموبايل

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