العراق: العمليات المشتركة تعلن إعداد خطة خاصة بانتخابات برلمان إقليم كردستان

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الخميس، إعداد خطة خاصة بانتخابات برلمان إقليم كردستان.

قال رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء طيار تحسين الخفاجي - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) -: إن الخطة ستبدأ يوم غد وستشمل سبع محافظات بـ 12 مركزا انتخابيا في كل من بغداد مركزين الأول في الكرخ والآخر في الرصافة وفي الأنبار وواسط وديالى وصلاح الدين، فيما ستكون هناك أربعة مراكز في نينوى في قيادة عمليات نينوى وقيادة عمليات غرب نينوى.

أضاف أن هذه المراكز أمنت من قبل القوات الأمنية العراقية بإمكانيات وقدرات عالية جدا، مبينا، أن يوم غد سيكون يوم التصويت الخاص للقوات الأمنية.

أشار إلى أن قيادة العمليات أعدت خطة لنقل عصا الذاكرة وتشمل تخصيص أرتال لنقل عصا الذاكرة وإيصالها إلى المركز الرئيسي بالتعاون مع المفوضية العليا للانتخابات، بالإضافة إلى إقامة مقر مسيطر في القيادة يتواجد فيه ضباط برتب عالية.

كانت المفوضية العليا المستقلة العراقية للانتخابات، قد أعلنت أمس إكمال جميع استعداداتها لإقامة انتخابات برلمان إقليم كردستان المقررة في 20 أكتوبر الجاري، مؤكدة أن الإعلان الأولي لنتائج انتخابات برلمان كردستان سيكون خلال 24 ساعة.

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قد أكد السبت الماضي، دعم الحكومة لجهود المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإقامة انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق (الدورة السادسة)، وشدد على ضرورة أن تبذل المفوضية والعاملون فيها أقصى الجهود مع العدّ التنازلي لإقامة الانتخابات واعتماد الحيادية والشفافية وتحقيق العدالة الانتخابية بما يضمن الحفاظ على أصوات الناخبين، في انتخابات حرة ونزيهة تحقق تطلعات مواطني الإقليم.

تبدأ العملية الانتخابية للتصويت الخاص للقوات الأمنية يوم غد الجمعة، ويتبعها التصويت العام يوم الأحد المقبل، يتنافس فيها 1191 مرشحًا (823 من الذكور، و368 من الإناث) على 100 مقعد تشريعي في كردستان.