نجوم الدوري السعودي يتألقون و«الأخضر» يسقط في الهاوية.. رونالدو يستمر في تحقيق الأرقام القياسية.. ميتروفيتش يواصل هوايته المفضلة.. وماني يقود السنغال للتأهل لـ«كان» 2025

تعود منافسات بطولة الدوري السعودي، مساء اليوم الجمعة، بعد فترة التوقف الدولي التي استمرت لأسبوعين، لتعود الحياة إلى دوري روشن بإقامة 3 مباريات في افتتاح الجولة السابعة، ولكن بعد انتهاء مواجهات الأجندة الدولية، تألق أكثر من نجم من مسابقة دوري روشن مع منتخب بلده، منهم من حقق أرقامًا قياسية، سواء بتسجيله الأهداف أو صناعتها في مختلف قارات العالم.

وعلى رأس النجوم التي تألقت خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة من نجوم الدوري السعودي، أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، حيث أحرز هدفًا في فوز منتخب البرتغال على بولندا بنتيجة 3-1، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المستوى الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

رونالدو

وأصبح رونالدو بهذا الهدف، أول لاعب يسجل 5 أهداف دولية في سن الـ39، كما شارك صاروخ ماديرا في مباراة المنتخب البرتغالي أمام إسكتلندا، في الجولة الرابعة من نفس البطولة، ليخوض اللقاء رقم 200 له أساسيًا مع برازيل أوروبا.

واستمر تألق لاعبي الدوري السعودي مع منتخبات بلادهم، بتسجيل ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم فريق الهلال، هدفًا في فوز منتخب صربيا على سويسرا، ليقود منتخب بلاده لتحقيق أول انتصار له في دوري الأمم الأوروبية.

ميتروفيتش

وفي المباراة ذاتها، تصدى الحارس الصربي بريدراج رايكوفيتش، حارس مرمى فريق اتحاد جدة، لركلة جزاء من بريل إيمبولو لاعب منتخب سويسرا.

رايكوفيتش

كما افتتح إيمريك لابورت مدافع النصر، التسجيل لمنتخب إسبانيا، ليلة اكتساح الماتادور لنظيره الصربي بثلاثية نظيفة في الجولة الرابعة بدوري الأمم الأوروبية، بهدف من رأسية ليواصل تألقه الذي بدأه منذ يورو 2024.

لابورت

ومن أوروبا إلى أفريقيا، قاد ساديو ماني جناح فريق النصر، منتخب السنغال لحسم تأهله إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب، بعدما سجل هدف أسود التيرانجا الوحيد في شباك مالاوي.

وأحرز ماني هدفه الدولي رقم 45 مع المنتخب السنغالي، خلال مواجهة مالاوي، التي جمعت بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا.

ماني

وشهدت مباراة كوت ديفوار وسيراليون في الجولة الثالثة من تصفيات كان 2025، تألق واضح من نجم أهلي جدة فرانك كيسي، الذي نجح في تسجيل هدفين في المباراة التي انتهت بفوز الأفيال بنتيجة 4-1.

كيسي

وفي تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، كانت هناك بصمة للأسترالي كريج جودوين، لاعب فريق الوحدة، إذ سجل هدفًا في انتصار منتخب بلاده على الصين بنتيجة 3-1، بالإضافة إلى صناعته هدفًا آخرًا في نفس اللقاء.

جودوين

منتخب السعودية يعاني بسبب أجانب الدوري السعودي

ومع تزامن تألق النجوم المحترفين بدوري روشن، فإن منتخب السعودية يعاني بسبب كثرة اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي، ما أدى إلى ابتعاد العديد من العناصر الأساسية في تشكيل الأخضر عن الملاعب، وذلك بسبب مشاركة الأجانب مع أنديتهم بشكل أساسي.

وتراجعت نتائج منتخب السعودية مؤخرًا، خاصة في تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، بالرغم من تغيير المدير الفني، وتعيين الإيطالي روبيرتو مانشيني، الذي يواجه العديد من الانتقالات من الشارع الرياضي السعودي بعد نهاية فترة التوقف الدولي الأخيرة التي أقيمت في شهر أكتوبر الحالي.

المنتخب السعودي لم يتذوق طعم الفوز في فترة التوقف الدولي، حيث لعب مباراتين، أولهما أمام اليابان، وخسرها بثنائية دون رد، ليكون هذا الانتصار هو الأول للساموراي على الأخضر على أرضه بعد 4 مواجهات سابقة جمعتهما، وذلك حينما احتضن ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة المشعة»، مباراة الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال.

منتخب السعودية

ومؤخرًا، فرض منتخب البحرين التعادل السلبي على السعودية في جدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة في تصفيات آسيا، ليصبح موقف المنتخب السعودي معقدًا وبات قريبًا من عدم التأهل لكأس العالم.

ويحتل منتخب السعودية المركز الثالث في المجموعة الثالثة من التصفيات برصيد 5 نقاط، خلف اليابان المتصدر بـ10 نقاط، وأستراليا الوصيف وفي رصيده 5 نقاط، مطالبًا بحصد 7 نقاط في مبارياته الثلاث، من أجل التأهل لمونديال أمريكا وكندا والمكسيك.