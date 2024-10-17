وكيل صحة سوهاج يستقبل رئيس الإدارة المركزية للأمراض المتوطنة

استقبل الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، و الدكتورة أماني حبشي رئيس الإدارة المركزية للأمراض المتوطنة بوزارة الصحة والسكان، ووفد مرافق لها، اليوم الخميس، في ختام زيارتها للمحافظة والتي أجرتها ضمن جهود وزارة الصحة و السكان و بتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان و الإجراءات الوقائية وأعمال الترصد الحشري لنواقل الأمراض.



ومن جانبه رحب "دويدار" " بحبشي" والوفد المرافق لها مثمناً جهود وزارة الصحة والسكان ومتابعتها لجميع أعمال الترصد الحشري لنواقل الأمراض المعدية بالمحافظة.

و استعرضت رئيس الإدارة المركزية للأمراض المتوطنة الأعمال التي تمت خلال الزيارة للمحافظة والتي شهدت تكثيف لأعمال الترصد الحشري لنواقل الأمراض المعدية و أعمال المكافحة و المقاومة وفق جوانب الإصحاح البيئي مؤكدة أن اللجنة أجرت أعمالها بالعديد من المواقع بالمحافظة.



وأوضح أنه تم عدد من الندوات التثقيفية للمواطنين لرفع مستوي الوعي الصحي لدي الأسر المصرية .

وكيفية الحد من انتشار الأمراض المعدية، بجانب رفع كفاءة وتأهيل العاملين ضمن فرق الترصد الحشري ومكافحة نواقل الأمراض وتحديث وتطوير الأدلة الإسترشادية وفق أخر المستجدات.

كما استعرضت أيضاً الأمراض المعدية وخاصة المنقولة من خلال الحشرات وأكثر أنواع الحشرات شيوعاً في المجتمع، وكيفية رصدها ومكافحتها

والقضاء عليها وعلي البؤر التي تلجأ إليها وطرق أساليب مكافحتها .

ومن جانبه أكد دويدار علي الدعم الكامل الذي يلقاه القطاع الصحي بالمحافظة من قبل اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج و الدكتور محمد عبدالهادي نائب المحافظ و جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وفي السياق اصطحب وكيل وزارة الصحة رئيس الإدارة المركزية للأمراض المتوطنة للقاء الدكتور

محمد عبدالهادي نائب محافظ سوهاج

لعرض نتائج زيارة الوفد للمحافظة و تقديم الشكر على أوجه الدعم.



حيث أكد "عبدالهادي" على مساندة ودعم جميع الجهود التي من شأنها رفع المستوى الصحي بالمحافظة.

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