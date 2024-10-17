كامل الوزير يصدر قرارات مهمة لتحفيز قائدي القطارات الملتزمين ومعاقبة غير الملتزمين

أصدر الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل قراراً وزارياً بالآتي :

أولاً :-

مضاعفة حافز الكيلو متر النظيف للسادة قائدي القطارات ممن يحققون الضوابط الاتية :

1- عدم التسبب في وقوع أي حادثة قطار علي خطوط شبكة السكك الحديدية

٢- عدم إغلاق جهاز ATC والمحافظة علي سلامة الركاب والقطار

٣- الالتزام بالمواعيد المقررة لوصول القطارات للمحطات

٤- الاهتمام بنظافة الجرار من الداخل والخارج

ثانياً :-

الدفع بقائدي القطارات الجدد حديثى التعيين والاعتماد عليهم وعلي قائدي القطارات المنضبطين والملتزمين من قائدي القطارات القدامى فقط ومنع الحوافز عن قائدي القطارات غير المنضبطين وتغليظ العقوبات الخاصة بما يرتكبونه من مخالفات وفقاً للائحة العقوبات بهيئة السكة الحديد .