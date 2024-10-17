الأكثر شراهة.. تعرف على حالة برجك ومدى حبك للطعام

الطعام السليم فى الجسم السليم، بهذه القاعدة يهتم البعض منا ويحافظ عليها ولكن هناك من يتخذها مبدأ فى حياته، وعلى ذلك يتخذ الطعام أساس لا يستطيع الاستغناء عنه بيومه ومن ثم يأكل جيداً، ولكن على النقيض يوجد من يشتهى الطعام لدرجة الشراهة وعدم الاستغناء عنه ولأن الشخصيات تختلف من حيث درجة تناولها للطعام ودرجة حرصها على الطعام، فكذلك تختلف الأبراج، وبينما تختلف الأبراج من حيث درجة تقديرها وحبها للطعام فهناك أكثر الأبراج شراهة للطعام وهي على النحو التالي..

حصرت الدكتورة منى أحمد، الأبراج الأكثر شراهة للطعام على النحو الآتي فى 3 أبراج من بينها برج الحمل، الثور، والعذراء، الأسد.

أولا: برج الحمل

يعرف برج الحمل بذوقه الرفيع فى كل شئ وهذا الذوق يمتد إلى التذوق فى الطعام ذو النكهات الغريبه ومن ثم تذوق اصناف الطعام المتخلفة والتطلع اليه والحرص على تناولها وعلى ذلك يصبح برج الحمل من أكثر الأبراج حبا للطعام

ثانيا: برج الثور

يميل إلى حب الطعام بشراهة وعلى ذلك فانه يصعب إرضاءهم فى تناول الطعام ذلك لانهم يتنفسون الاشياء اللذيذة ويحرصون على تذوقها.

ثالثا: برج العذراء

يميل لحب التفاصيل وعلى ذلك فهو يوصف بذوقه الرفيع فى الطعام وعلى ذلك فهو يحب الطعام اذ يعد أكثر الأبراج عشقا للطعام وعلى ذلك يجد الراحة التامة فى الطعام وعلى ذلك يوصف بعشقه للطعام اذ تجدهم أكثر الابراج طهيا لأشهى المأكولات إذ يصنعون الواجبات الخفيفة اللذيدة ويحرصون على تناولها .

رابعا: برج الأسد

يوصف بتذوقه للطعام وحسن صنعيه للمأكولات اللذيذة وعلى ذلك فلديه حب حقيقى للواجبات السريعة، وعلى ذلك فهو يشتهى كل أنواع الطعام.