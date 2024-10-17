جوتيريش: القضاء على الفقر ركيزة أساسية للمجتمعات الإنسانية

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن القضاء على الفقر هو ركيزة أساسية لمجتمعات إنسانية لا تترك أحدا يتخلف عن الركب.

جاء ذلك في رسالة جوتيريش اليوم الخميس بمناسبة "اليوم الدولي للقضاء على الفقر"، ونشرها الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة.

وقال جوتيريش إن الفقر وباء عالمي يؤثر على مئات الملايين من البشر في جميع أنحاء العالم. لكنه ليس أمرا حتميا، بل هو نتيجة مباشرة للاختيارات التي تتخذها المجتمعات والحكومات - أو تفشل في اتخاذها.

وأضاف: "يذكرنا موضوع هذا العام بأن الأشخاص الغارقين في الفقر يواجهون التمييز المجتمعي والحواجز النظامية التي تجعل من الصعب الوصول إلى الخدمات الحيوية والدعم".

وأكد الأمين العام أن القضاء على الفقر العالمي - وتحقيق أهداف التنمية المستدامة - يتطلب من الحكومات تشكيل مؤسسات وأنظمة تضع المواطنين في المقام الأول، إلى جانب إعطاء الأولوية للاستثمارات في العمل اللائق وفرص التعلم والحماية الاجتماعية التي توفر سبلا للخروج من الفقر.

ودعا جوتيريش إلى التنفيذ الكامل للميثاق الجديد للمستقبل من خلال دعم حافز أهداف التنمية المستدامة وإصلاح البنية المالية العالمية لمساعدة الدول النامية على الاستثمار في شعوبها.