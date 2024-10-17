ضبط ٣٣ وصلة مياه مخالفة في دمياط الجديدة







قال الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة ، أن لجنة الخلسة بالجهاز، بالتعاون مع إدارتى التنمية والأمن بالجهاز، وبالتنسيق مع قسم شرطة التعمير بالمدينة، قامت بشن حملة مكبرة بموقع 2 بمشروع الإسكان المتوسط "دار مصر " بالمجاورة 34 بنطاق الحى السادس بمدينةدمياط الجديدة.





أضاف رئيس الجهاز، أن الحملة أسفرت عن فصل عدد 33 وصلة خلسة، وضبط عدد 22 موتور رفع مياه تعمل على وصلات مياه مخالفة بدون عداد، وتسليمها لإدارة إيرادات المياه بالجهاز، لحين تقنين أوضاعها ودفع متوسط الإستهلاك عن الفترة السابقة ودفع ثمن العدادات الجديدة ، منوها، إلى أن الحملة أسفرت أيضا عن تحصيل بعض المديونيات والمتأخرات من قبل محصلى المنطقة.



أشار الى أن تلك الخطوة تأتى في ضوء توجيهات المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، وتعليمات المهندس أمين غنيم نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن ، بالإهتمام والحفاظ على المرافق العامة بالمدن الجديدة من التعديات، لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وإستيداء حقوق الدولة فى كافة القطاعات.





في سياق متصل، أكد رئيس الجهاز إستمرار الحملات والمرور الدورى والمكثف على مدار الساعة لرصد وضبط وفصل جميع وصلات المياه المسروقة "الخلسة "،وإزالة جميع التعديات على هذا المرفق الحيوى، وتحصيل المديونيات والمتأخرات المالية،للوصول إلى نسبة 100%،تركيب عدادات بجميع مشروعات الإسكان بمدينة دمياط الجديدة.