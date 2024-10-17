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الخميس 17 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

وزير الثقافة ينعى الفنان التشكيلي "فاهان تلبيان": نحات صاحب بصمة متفردة

الفنان التشكيلي فاهان
الفنان التشكيلي "فاهان تلبيان"
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نعى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة،  الفنان التشكيلي "فاهان تلبيان"، الذي وافته المنية، اليوم، عن عمر يناهز 61 عامًا.

وقال وزير الثقافة : "فقدت الساحة الفنية التشكيلية المصرية والعربية، اليوم، فنانًا متميزًا، ترك بصمة واضحة في مجال النحت، حيث كان الفنان "فاهان تلبيان"، رمزًا للإبداع والتميز، وقد قدم العديد من الأعمال الفنية النحتية التي أثرت المشهد الثقافي المصري والعربي".

ولد الفنان المصري ذو الأصول الأرمينية "فاهان تلبيان" في 20 أكتوبر 1963، وحصل على بكالوريوس تربية فنية، تخصص نحت، من جامعة حلوان عام 1988، وكان عضوًا نشطًا في نقابة الفنانين التشكيليين، وحصل على العديد من الجوائز والتقديرات، من بينها: "جائزة صالون الشباب السادس عام 1994، جائزة ثانية من صالون الشباب التاسع عام 1997". 

الدكتور أحمد فؤاد هنو الفنان التشكيلي فاهان تلبيان وزير الثقافة الأعمال الفنية النحتية