إصابة 10 أشخاص إثر حادث تصادم بالجيزة

أصيب 10 أشخاص، بجروح وكدمات، إثر وقوع حادث تصام بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي، أعلى الطريق الصحراوي بالقرب من كارتة دهشور بمحافظة الجيزة، ونقلت سيارات الاسعاف المصابين للمستشفى العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.



تلقت غرفة عمليات المرور بالجيزة، إشارة من النجدة، مفادها وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي، بالقرب من كارتة دهشور.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الاسعاف لموقع الحادث، وبالفحص تبين تصادم سيارة ميكروباص، وأخرى ملاكي و أسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين للمستشفى العام، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.