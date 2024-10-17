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الخميس 17 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة 10 أشخاص إثر حادث تصادم بالجيزة

أرشيفية
أرشيفية
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أصيب 10 أشخاص، بجروح وكدمات، إثر وقوع حادث تصام بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي، أعلى الطريق الصحراوي بالقرب من كارتة دهشور بمحافظة الجيزة، ونقلت سيارات الاسعاف المصابين للمستشفى العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
 

تلقت غرفة عمليات المرور بالجيزة، إشارة من النجدة، مفادها وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي، بالقرب من كارتة دهشور.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الاسعاف لموقع الحادث، وبالفحص تبين تصادم سيارة ميكروباص، وأخرى ملاكي و أسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين للمستشفى العام، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

10 اشخاص إصابة 10 أشخاص الطريق الصحراوي بمحافظة الجيزة تصادم سيارة ميكروباص