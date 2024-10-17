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الخميس 17 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

خلال حفل خاص.. ميسي يتوج بجائزة أعظم لاعب في التاريخ

ميسي
ميسي
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في ليلة تاريخية، توج ليونيل ميسي أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، بجائزة أعظم لاعب في تاريخ الساحرة المستديرة، وذلك خلال حفل خاص أقامته صحيفة «ماركا» الإسبانية على ملعب فريقه الحالي إنتر ميامي.

وحصل ميسي على جائزة أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم، تقديرًا لمسيرته الحافلة بالألقاب والإنجازات، حيث يعتبر اللاعب الأكثر تتويجًا في تاريخ الساحرة المستديرة برصيد 46 لقبًا. 

تكريم خاص لـ ميسي

وأكدت صحيفة «ماركا» خلال الحفل، أن ميسي يستحق هذا التكريم الخاص نظرًا لما قدمه للعبة من متعة وإثارة.

شهد الحفل تكريمًا خاصًا للأسطورة ميسي، بتقديم جائزة خاصة له كأفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، ليقول البرغوث عقب استلامه الجائزة: «لقد رأيت صورًا لأول ألقابي عندما كنت طفلًا، لكنني لا أتذكرها، لم أكن على علم بكل ما سيأتي، لقد استمتعت بكرة القدم وأنا في سن صغير جدًا».

وأضاف ميسي:« لقد حققت كل أحلامي في كرة القدم، فزت بكأس العالم، وفزت بكل شيء مع نادي طفولتي برشلونة، وأيضًا مع باريس وإنتر ميامي وسنواصل القتال».

ويعتبر هذا التكريم الأول من نوعه الذي تقدمه صحيفة «ماركا»، وهو أمر لافت للنظر خاصة وأن الصحيفة الإسبانية مقرها مدريد، في حين أن ليونيل ميسي ارتبط طوال مسيرته بنادي برشلونة.

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