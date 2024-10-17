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الخميس 17 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

محلل سياسي: اغتيال السنوار خسارة كبيرة للمقاومة

المحلل السياسي سركيس
المحلل السياسي سركيس أبو زيد
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قال المحلل السياسي سركيس أبو زيد، إن اغتيال يحيي السنوار، خسارة كبيرة للمقاومة بشكل عام.

وأضاف «أبو زيد»، خلال مداخلة مع الإعلامية فيروز مكي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ العملية التي نفذها الاحتلال تدل على أن إسرائيل تخوض حربًا وجودية بكل معنى الكلمة، لأنها تبيد الفلسطينيين واللبنانيين لإقامة دولة إسرائيل الكبرى، وتنفيذ سياسة الأرض المحروقة بأي ثمن.


ولفت إلى أن هذه العملية الأخيرة لإسرائيل  بداية نكسة جديدة، وأن الحلول الوسط كالتسويات غير واردة الآن لأن هناك معركة مفتوحة، خاصة وأن إسرائيل تهدف إلى تصفية جميع القيادات والكوادر الأساسية في حماس وفي المقاومة بشكل عام.

المحلل السياسي سركيس أبو زيد اغتيال يحيى السنوار القاهرة الاخبارية إسرائيل