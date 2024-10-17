دورة تدريبية بجامعة قناة السويس حول رفع الوعي بالمبادرات الرئاسية

نظمت جامعة قناة السويس، دورة تدريبية بعنوان "رفع الوعي بالمبادرات الرئاسية والحكومية" في مدرسة 24 أكتوبر الإعدادية، وذلك ضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

في كلمته، أكد الدكتور ناصر مندور، حرص الجامعة على تقديم برامج توعوية حول المبادرات الرئاسية، التي تمثل خطوات فارقة في تطوير المجتمع المصري، مشيراً إلى أن هذه المبادرات تهدف إلى تحسين جودة الحياة وبناء مستقبل مشرق للشباب.

من جانبها، أوضحت الدكتورة دينا أبو المعاطي أن هذه الدورة تأتي في إطار الجهود المستمرة للجامعة لتعزيز وعي الطلاب بالمبادرات الرئاسية، مثل "حياة كريمة" و"تكافل وكرامة"، وإعداد جيل من الشباب القادر على القيادة والمساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030.

وتهدف الدورة إلى توعية الطلاب بالمبادرات الرئاسية التي تشكل نقطة تحول في المجتمع المصري، ضمن رؤية القيادة السياسية لبناء الإنسان صحيًا، اجتماعيًا، وتعليميًا.

حضر البرنامج التدريبي 35 طالبًا، تحت إشراف الدكتورة سلوى فراج عميد كلية التجارة والدكتور أحمد عزمي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأدارها الدكتور أحمد إبراهيم محمد، مدرس مساعد بقسم العلوم السياسية بكلية التجارة.

وقدم الدكتور أحمد إبراهيم محمد شرحا تفصيليا حول أبرز المبادرات الرئاسية، ومنها "حياة كريمة" لتحسين الظروف المعيشية في المناطق الريفية، و"100 مليون صحة" للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، و"تكافل وكرامة" لتقديم الدعم المالي للأسر الأكثر احتياجًا.

كما تم التطرق إلى مبادرات مكافحة الهجرة غير الشرعية ومبادرة صحة المرأة التي تهدف إلى الكشف المبكر عن سرطان الثدي وتعزيز الوعي بقضايا صحة المرأة.

اختتمت الدورة بالتركيز على أهمية المبادرات الرئاسية في توفير فرص عمل للشباب ومكافحة الهجرة غير الشرعية، إلى جانب الجهود المبذولة لتحسين صحة المرأة المصرية.

أقيم البرنامج التدريبي بإشراف المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئة، والأستاذ أحمد رمضان، مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.