اللواء وائل ربيع: اغتيال السنوار مفاجئ لإسرائيل.. والعملية تمت بالصدفة

قال اللواء أركان حرب دكتور وائل ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية المصرية، إن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار مفاجئ لإسرائيل نفسها لأن من المعلومات الواردة عن هذا الموضوع يتضح أن هذه العملية تمت بالصدفة وأن عناصر جيش الاحتلال كانت في عملية عادية في منطقة تل السلطان

وأضاف «ربيع»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أبو عميرة، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك العديد من المصادر تتحدث عن أن إسرائيل لم تكن تمتلك معلومات استخباراتية عن وجود السنوار في هذا المبنى.



وفسّر، ذلك بأنه عند دخول عناصر قوات الاحتلال إلى المبنى بدأت المواجهات بينها وبين فصائل حركة حماس وقتل الاحتلال الأربعة العناصر الموجودين ومن ثم تم الاشتباه بشخص بأنه يحيى السنوار.



وتابع، أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي كان يملك DNA ليحيى السنوار عندما كان معتقل داخل سجونه، مؤكدًا ان اغتيال السنوار جاء عن طريق الصدفة.