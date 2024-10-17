اقرأ غدًا في «البوابة».. إسرائيل تؤكد مقتل «السنوار».. وحماس لا تعلق

الخميس 17/أكتوبر/2024 - 08:04 م

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الخميس 18 أكتوبر، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

السيسي: الحرب الإقليمية تداعياتها خطيرة على أمن ومقدرات شعوب المنطقة

إيران تهدد تل أبيب: سنرد بشكل مؤلم على أي هجوم

إسرائيل تؤكد مقتل «السنوار».. وحماس لا تعلق

زعيم المعارضة الإسرائيلية يطالب بمهاجمة المنشآت النفطية الإيرانية

الجوع ينهش غزة.. الأمم المتحدة: %100 معدل الفقر في القطاع

استطلاع: الناخبون اليهود يعتقدون أن هاريس ستتعامل مع حرب غزة أفضل من ترامب

إسرائيل تنتقد فرنسا بسبب منعها من المشاركة بمعرض للأسلحة

اللاجئون السودانيون يتعرضون لجرائم القتل والنهب والاختطاف في إثيوبي