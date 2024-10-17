اقرأ غدًا في «البوابة».. إسرائيل تؤكد مقتل «السنوار».. وحماس لا تعلق

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الخميس 18 أكتوبر، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:
السيسي: الحرب الإقليمية تداعياتها خطيرة على أمن ومقدرات شعوب المنطقة
إيران تهدد تل أبيب: سنرد بشكل مؤلم على أي هجوم
إسرائيل تؤكد مقتل «السنوار».. وحماس لا تعلق
زعيم المعارضة الإسرائيلية يطالب بمهاجمة المنشآت النفطية الإيرانية
الجوع ينهش غزة.. الأمم المتحدة: %100 معدل الفقر في القطاع
استطلاع: الناخبون اليهود يعتقدون أن هاريس ستتعامل مع حرب غزة أفضل من ترامب
إسرائيل تنتقد فرنسا بسبب منعها من المشاركة بمعرض للأسلحة
اللاجئون السودانيون يتعرضون لجرائم القتل والنهب والاختطاف في إثيوبي