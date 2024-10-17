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الخميس 17 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقرأ غدًا في «البوابة».. إسرائيل تؤكد مقتل «السنوار».. وحماس لا تعلق

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الخميس 18 أكتوبر، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

السيسي: الحرب الإقليمية تداعياتها خطيرة على أمن ومقدرات شعوب المنطقة
إيران تهدد تل أبيب: سنرد بشكل مؤلم على أي هجوم
إسرائيل تؤكد مقتل «السنوار».. وحماس لا تعلق
زعيم المعارضة الإسرائيلية يطالب بمهاجمة المنشآت النفطية الإيرانية
الجوع ينهش غزة.. الأمم المتحدة: %100 معدل الفقر في القطاع
استطلاع: الناخبون اليهود يعتقدون أن هاريس ستتعامل مع حرب غزة أفضل من ترامب
إسرائيل تنتقد فرنسا بسبب منعها من المشاركة بمعرض للأسلحة
اللاجئون السودانيون يتعرضون لجرائم القتل والنهب والاختطاف في إثيوبي

السيسي إيران إسرائيل غزة النوار