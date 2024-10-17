تكريم جين فوندا بحفل جوائز نقابة ممثلي الشاشة

أعلنت نقابة ممثلي الشاشة الأمريكية (SAG AFTRA) تكريم النجمة والناشطة الحقوقية الشهيرة جين فوندا، ومنحها جائزة الإنجاز الإبداعي تقديرًا لمسيرتها الفنية الممتدة على مدار 6 عقود.

قالت فران دريشر رئيسة نقابة ممثلي الشاشة وفنون السينما والتلفزيون الأمريكية، عند الإعلان عن الجائزة، اليوم الخميس: "جين فوندا رائدة وموهبة غير عادية؛ قوة ديناميكية شكلت مشهد الترفيه والدفاع عن حقوق الإنسان والثقافة بشغف لا يتزعزع".

وأضافت: “نحن نكرم جين ليس فقط لتألقها الفني ولكن أيضًا للإرث العميق من النشاط والتمكين الذي خلقته. لقد كانت صدقها الشجاع مصدر إلهام لي وللعديد من الآخرين في صناعتنا”.

وفي بيان لها، صرحت فوندا إنها "تشعر بفخر شديد" لقبولها الجائزة. وقالت: "لقد عملت في هذه الصناعة طوال حياتي تقريبًا ولا يوجد شرف مثل الذي منحه لك أقرانك. تعمل نقابة ممثلي الشاشة بلا كلل لحماية الممثل العامل وضمان معاملة أعضاء النقابة بشكل عادل في جميع المجالات، وأنا فخورة بكوني عضوًا بينما نواصل العمل لحماية أجيال من الفنانين القادمين".

وسيتم تكريم فوندا خلال حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة السنوي الحادي والثلاثين، والذي ستبثه نتفليكس مباشرة يوم الأحد 23 فبراير 2025.