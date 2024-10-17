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الخميس 17 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

ضمن مبادرة "بداية".. تنظيم قافلة طبية لأكثر من 100 أسرة في المنيا

مستشفى حورس للهيئة
مستشفى حورس للهيئة القبطية الإنجيلية
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 نظمت مستشفى حورس للهيئة القبطية الإنجيلية بالتعاون مع مكتبة مصر بالمنيا قافلة طبية لأكثر من 100 أسرة في محافظة المنيا.

 قدَّمت القافلة خدمات الكشف على النظر ووقاية العين، بهدف تعزيز الصحة العامة والمساهمة في تحسين جودة الحياة لأهالي المحافظة، في إطار جهود مبادرة الرئيس في التنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وأكد الدكتور ممتاز ثابت، مدير مستشفى حورس،  أهمية هذه القافلة ودورها في تلبية احتياجات المواطنين. وأوضح قائلاً: "تأتي هذه القافلة في إطار توجيهات الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، لتقديم الفحوصات اللازمة والتوعية بأهمية الرعاية الصحية للعيون. نحن نؤمن بأن صحة المجتمع هي أساس التنمية، وسنواصل جهودنا لتقديم المزيد من الخدمات الصحية لأهالي المنيا، بما يسهم في رفعة وازدهار مصر."

من جانبها، أعربت الدكتورة أمل محمد توفيق، مدير عام مكتبة مصر، عن سعادتها بهذا التعاون، مشيرةً إلى أن القافلة تأتي تحت رعاية اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وتعكس التزام مؤسسات المجتمع المدني بتوفير الخدمات الصحية الضرورية للمواطنين.

 وأضافت: "نسعى من خلال هذه المبادرات إلى تقديم الدعم الصحي لأهالي المنيا، و نعتبرها خطوة هامة نحو تحسين الصحة العامة وتعزيز الوعي الصحي في المجتمع."

وتابعت:" تستمر القافلة في تقديم خدماتها لأهالي المنيا، مما يساهم في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية ويعكس التعاون المثمر بين مؤسسات المجتمع المدني في المحافظة".

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مستشفى حورس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية مكتبة مصر بالمنيا بداية جديدة لبناء الإنسان الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية