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الخميس 17 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أمريكا تفرض عقوبات على الحوثيين في اليمن

وزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية
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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، فرض عقوبات على شبكات وأفراد مرتبطين بجماعة الحوثي في اليمن.

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان على موقعها الرسمي - "أن واشنطن فرضت اليوم عقوبات على خمس شركات وخمسة أفراد وحددت ثماني سفن كممتلكات محظورة، لارتباطها بشبكة العميل المالي للحوثيين المدرج على قائمة الولايات المتحدة والمدعوم من قبل الحرس الثوري الإيراني- فيلق القدس، والمتمركز في إيران، سعيد الجمل".

وأشار البيان إلى أن النظام الإيراني يستمر في دعم الجماعات الإقليمية في زعزعة استقرار الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن العائدات الناتجة عن شبكة الجمل، تقدم أموالًا تمكن الحوثيين من شن هجمات إقليمية، بما في ذلك تعطيل الشحن الدولي في الممرات المائية الحيوية.

وأكد أن هذه هي الجولة الحادية عشرة من العقوبات التي تم فرضها على شبكة سعيد الجمل، وأن الولايات المتحدة ستواصل استخدام الأدوات المتاحة لاستهداف مصادر الإيرادات غير المشروعة هذه.

 

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