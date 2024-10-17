رئيس جامعة تعز اليمنية يزور جامعة المنصورة و يلتقي الطلاب

استقبل الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، الدكتور محمد الشعيبي، رئيس جامعة تعز اليمنية، لبحث سبل التعاون بين الجانبين، والاطمئنان على أحوال طلاب جامعة تعز الوافدين بجامعة المنصورة، وبحث زيادة الدارسين بالجامعة في مراحل الدراسات العليا.

حضر اللقاء نواب المشرف العام على إدارة الوافدين بجامعة المنصورة: الدكتورة شيماء عبد الوهاب، الدكتور أحمد صلاح، الدكتورة علياء مكية، مدير إدارة شئون الطلاب الوافدين، محمد النجار مدير مكتب الوافدين.

ورحب الدكتور شريف خاطر برئيس جامعة تعز باليمن، مشيرًا إلى أن الجامعة تهتم بطلابها الوافدين وتقدم كافة الخدمات التعليمية والاجتماعية لهم، مؤكدًا أن هناك تعاون مثمر بين الجامعة والجامعات اليمنية، وتنسيق وتواصل مستمر مع الملحقية الثقافية لجمهورية اليمن بالقاهرة.



وأكد حرص جامعة المنصورة على رعاية أبنائها الوافدين من كل الجنسيات الدارسين في مختلف الكليات والتخصصات، وسعيها الدائم لأن تكون وجهة للطلاب الوافدين نظراً لما تتميز به من تنوع التخصصات وتقديم برامج تعليمية بنظام الساعات المعتمدة وفقاً للمعايير الدولية وكذا تميز الجامعة وترتيبها المتقدم في التصنيفات الدولية.



ولفت إلى أن جامعة المنصورة حصلت على الاعتماد المؤسسي كأول جامعة مصرية تعتمد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد، و تسعى من خلال استراتيجيتها إلى تحسين جودة الخريج، وتحقيق تنافسية من خلال إعداد طلاب متميزين في كل المجالات العلمية، لتلبية احتياجات سوق العمل على المستوى المحلي الإقليمي والدولي.



ومن جانبه أشاد الدكتور محمد الشعيبى ، بتميز جامعة المنصورة مؤكداً على كونها منارة علمية في مصر والوطن العربي بأكمله، وبجهود إدارة جامعة المنصورة في رعاية الطلاب اليمنيين وتذليل العقبات.

وفى ختام الزيارة عقد الدكتور محمد الشعيبى لقاءا مع طلاب جامعة تعز الدارسين بمختلف الكليات، بحضور مديرى إدارات الطلاب الوافدين.

وعبر الطلاب خلال اللقاء عن اعتزازهم و فخرهم بانتمائهم لجامعة المنصورة العريقة، والتي تحظى بسمعة عالمية وتقديم الشكر والعرفان لأعضاء هيئة التدريس، وتم الاستماع إلى مشاكلهم واستفساراتهم والمعوقات التي يواجهونها أثناء دراستهم بالجامعة.