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الخميس 17 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الاحتلال: عينات الحمض النووي للجثة وصلت الطب الشرعي للتأكد من مطابقتها لـ" السنوار"

يحيي السنوار
يحيي السنوار
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أعلنت شرطة الاحتلال، أن عينات الحمض النووي المأخوذة من الجثة وصلت إلى الطب الشرعي للتأكد من مطابقتها للحمض النووي لـ"يحى السنوار".
وذكرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، أنّ الحصول على النتائج النهائية سيستغرق 4 ساعات تقريبا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل.

شرطة الاحتلال الحمض النووي اغتيال يحيى السنوار