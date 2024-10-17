الاحتلال: عينات الحمض النووي للجثة وصلت الطب الشرعي للتأكد من مطابقتها لـ" السنوار"

أعلنت شرطة الاحتلال، أن عينات الحمض النووي المأخوذة من الجثة وصلت إلى الطب الشرعي للتأكد من مطابقتها للحمض النووي لـ"يحى السنوار".

وذكرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، أنّ الحصول على النتائج النهائية سيستغرق 4 ساعات تقريبا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل.