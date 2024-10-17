الأمن يضبط المتهمين بإلقاء حجارة على أحد القطارات بسوهاج

تمكنت الاجهزة الامنية اليوم من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" تضمن قيام عدد من الأشخاص بإلقاء "حجارة" على أحد القطارات بسوهاج وضبط مرتكبى الواقعة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى"فيس بوك" يتضمن تواجد بعض الأشخاص على جانبى شريط السكة الحديد وقيامهم باللهو وإلقاء الحجارة أثناء مرور أحد القطارات بسوهاج دون حدوث تلفيات أو إصابات.

بالفحص أمكن تحديد الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو (3 طلاب - مقيمين بدائرة مركز شرطة طهطا بمديرية أمن سوهاج).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وقيامهم بإلقاء الحجارة على بعضهم البعض أثناء مرور أحد القطارات وذلك بقصد اللهو والمزاح.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

