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الخميس 17 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

البحيرة لتوزيع الكهرباء: تنفيذ الخطة الاستثمارية بـ 918,123 مليون جنيه

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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أكد المهندس بهجت فياض رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، تنفيذ الخطة الاستثمارية الذاتية (خطة تطوير الشبكات توسعات وإحلال وتجديد) والممولة من موارد الشركة بإجمالي مبلغ 918,123  مليون جنيه بنسبة تنفيذ 193,13% ، وارتفع أقصى حمل للشركة خلال  العام المالي 2023/2024 ليصل إلى  2756 م.وات مقابل 2567 م.وات للعام الماضى 2022/2023  بزيادة قدرها 189م.وات  بنسبة تطور 7,4%

جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية لشركه البحيرة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر.

 وأكد رئيس الشركة، أن الشركة قامت على إمكانياتها الفنية والبشرية بدراسة وتنفيذ المشروعات المطلوبة للغير والبنية التحتية لمرافق الكهرباء بالمدن الجديدة والمناطق الصناعية داخل نطاق الشركة وتوصيل التغذية الكهربائية للمشروعات القومية والإستراتيجية، وقد تم مراعاة أن يكون التنفيذ وفقاً للمواصفات الفنية،  لافتا إلى أنه تم تنفيذ مشروعات للغير خلال العام المالي 2023/2024 وذلك بقيمة قدرها 4,619 مليار جنيه بنسبة   400 %

و أشار إلى أن نسبـة الفقـد للعام المالي 2023/2024  بنسبه 18,9٪ ، حيث بلغ إجمالي المحصل من  محاضر سرقات التيار الكهربائي المحررة بمعرفة الضبطية القضائية بالشركة وشرطة الكهرباء خلال العام المالي 2023/2024 مبلغ 436 مليون جنيه.

وأضاف “فياض” إنه تم خلال العام المالي 2023/2024 تنفيذ خطة إحلال الخطوط الهوائية للجهد المتوسط المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية لعدد ( 22 ) عملية بأجمالي  أطوال ( 5,5  ) كم وبإجمالي مبلغ ( 11,250 ) مليون جنيه.

ولفت إلى أن الشركة قامت باتخاذ مجموعة من الإجراءات لتحسين أداء ورفع كفاءة الشبكات مشيرا إلى أنه تم في هذا الشأن تركيب عدد (22) جهاز إعادة توصيل أوتوماتيكي (Auto Recloser ) ليصبح إجمالي عدد الاجهزة المركبة بالشركة (200) جهاز على الخطوط ذات الأطـوال الكبيرة والمتكررة الفصل لتقليل زمن الفصل عن المشتركين وتركيب عدد (11) مكثف جهد متوسط بسعـة إجمالية (3,3) ميجا. فار ليصبح إجمالي المركب بالشبكة الكهربائية (580,73) ميجا فار.

الجمعية العمومية شركه البحيرة لتوزيع الكهرباء الخطة الاستثمارية