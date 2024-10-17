أخطار الدارك ويب ضمن مبادرة بداية في دمياط

أجرى اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد لمحافظة دمياط اليوم جولة ميدانية لمتابعة الخدمات المقدمة فى إطار المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان " بمدينة عزبة البرج تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، وإشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط.

كان قد تم إطلاق مبادرة بالشراكة بين وحدة السكان ومديرية الاوقاف وادارة الوعظ الديني بالأزهر الشريف والتربية والتعليم بعنوان " أخطار الدارك ويب" تهدف إلى التوعية بمخاطر استخدام السوشيال ميديا الخاطئ وكيف يمكن حماية الأبناء وتوجيههم وتوعيتهم بكيفية التصرف عند التعرض الابتزاز الالكتروني او الدخول الى الدارك ويب حيث تم العرض من منظور اجتماعي حاضره المنسق المجتمعي لوحدة السكان ومن منظور ديني حاضره إدارة الوعظ الديني بالأزهر و مديرية الأوقاف حيث تحدثوا عن الأخلاق الحميدة وأثرها في بناء المجتمع

وقامت وحدة حماية الطفولة بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بتنفيذ ندوة عن سن المراهقه وكيفية التعامل مع أبنائنا في هذه المرحلة والتى تمثل خطر على تكوين شخصيتهم وتم توضيح خدمات الخط الساخن لنجدة الطفل ، وشارك المجلس القومي للمرأة في التوعية بكيفية مناهضة العنف ضد المرأة حيث تم عرض خدمات مكتب شكاوي المرأة والاستشارات عن طريق المكتب كما قدم المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع جامعة دمياط ووحدة تكافؤ الفرص ندوة بعنوان ريادة الأعمال وتمكين المرأة حاضر فيها أساتذة من جامعة دمياط وتم شرح جزء مبسط عن ريادة الأعمال ودراسة الجدوى للمشروعات الصغيرة لأصحاب الحرف اليدوية من السيدات والشباب الحضور

وأطلق مركز شباب عزبة البرج مجموعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والرياضية وتوعوية حيث تم تخصيص يوم رياضي مجاني للنشئ كره القدم وأنشطة رياضية مجانية ، كما تم عمل معرض "ملابس الخير" ملابس مجانا ومعرض لمنتجات نادي الفتاة عبارة عن اكسسوارات يدوية ومفروشات وشنط ، وورشة تعليم الاكسسوارات بالخرز وورشة رسم وتلوين، وورشة عمل لتعليم السيدات والطلبة أسس الإسعافات الأولية

كما تم عقد ندوة لتعريف الطلاب ببرنامج مشواري للتنمية البشرية وتم تنظيم في نهاية اليوم حفل ترفيهي لذوي الهمم وتم توزيع هدايا عليهم ..

فى سياق متصل، ،أطلقت إدارة عزبة البرج التعليمية فاعليات توعية بالاشتراك مع طلبة عدد من مدارس الإدارة محاضرة عن غرس القيم الاخلاقية (بر الوالدين) واخرى عن ارتباط التعليم بسوق العمل، وتم عرض لائحه التحفيز التربوي والانضباط المدرسي كما شارك الطلبة في الانشطة والالعاب التى قدمها صندوق مكافحة وعلاج الادمان " برنامج انت أقوى من المخدرات" ضمن فاعليات المبادرة

شاركت مكتبة مصر العامة من خلال المكتبة المتنقله بعمل أنشطة و مسابقات و انشطة رسم وتلوين لذوي الهمم ، كما عقدت الهيئة العامة لتعليم الكبار إمتحانات فورية لعدد من الشباب وكبار السن بالمدينة ،واطلقت إدارة جسر دمياط التاريخى ندوة عن تنمية المشروعات الصغيرة والتسويق والاعلان عن الخدمات المقدمة لتمكين المرأة ودعم المشروعات الصغيرة ، وشاركت مديرية العمل بندوة حول السلامة والصحة المهنية وشاركت مديرية الطب البيطري بتوعية عن طرق التربية الأمنة والذبح الأمن ،حيث تم توزيع كتيبات لتوعية السيدات المربيات للطيور لتكون نواه لفتح مشروع صغير .

فيما شاركت مديرية الصحة باطلاق فريق متحرك لتقديم خدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية والاعتلال الكلوي والامراض المزمنة، علاوة على اطلاق سيارات متنقلة لتقديم الخدمات المختلفة " المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، سيارة مديرية التموين لبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة، سيارة جهاز الخدمة الوطنية" ،كما قدمت الإدارة الاجتماعية. مساعدات للأسر الأولى بالرعاية وقامت القوات المسلحة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بتوزيع ٧٥ كرتونة مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية.