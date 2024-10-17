أكسيوس: السنوار اغتيل مساء الأربعاء على الأرجح

قال موقع أكسيوس الأمريكي، اليوم، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمكنت من اغتيال رئيس حركة حماس في غزة أمس الأربعاء في اشتباكات مع جنود إسرائيليين، وقد جعلت إسرائيل قتله هدفًا رئيسيًا، وقد تكون أكثر استعدادًا لتقليص عملياتها العسكرية في غزة إذا مات.

وأضاف الموقع أن تفاصيل عملية الاغتيال، تشير إلى أنه خلال دورية روتينية لقوات جيش الدفاع الإسرائيلي، واجه الجنود ثلاثة مسلحين، فتبادلوا إطلاق النار وقتلوهم.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن الحادث كان عرضيا وليس مبنيا على معلومات استخباراتية.

وقال المسؤولون الإسرائيليون إنهم انتظروا حتى الحصول على تأكيد الحمض النووي وبصمات الأصابع، حيث تمتلك إسرائيل الحمض النووي وبصمات أصابع السنوار من فترة وجوده في السجن.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم، إنه تم إجراء تحليل الحمض النووي لجثة يحي السنوار وتم تأكيد إيجابية العينة، ما يدلل على أن السنوار قد اغتيل في العملية العسكرية الإسرائيلية.

ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتنياهو اليوم، لعقد مشاورات أمنية عاجلة، بعد تأكيد استشهاد يحي السنوار في رفح جنوب قطاع غزة.

