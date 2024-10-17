بالأرقام.. «شمال الدلتا» تنفذ مشروعات قومية واقعة بنطاق الشركة لرفع كفاءة الشبكة  

طبقا لخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وحرصا على سلامة المواطنين وجودة الخدمة قامت شركة شمال الدلتا بتعديل الخطوط الهوائية المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية حيث تم تنفيذ سبعة مراحل خلال الفترة من عام 2017 /2024 بإجمالي أطوال (223٫6) كم بتكلفة (339.3) مليون جنيه

جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر لميزانية الشركة عن 30 / 6 / 2024 للعام المالي 2023/2024

اعلن المهندس محمد عسل رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء عن الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي المنتهي 2024/2023 إن نسبة التنفيذ للخطة الاستثمارية بلغت 113.6% بإجمالي 460.260 مليون جنيه خلال العام المالي 2023 /2024 حيث بلغت نسبة تنفيذ مشروعات الغير(227٫3%) بإجمالي مبلغ (727٫409) مليون جنيه خلال العام المالي 2023 /2024.

حيث نفذت شركة شمال الدلتا المشروعات القومية الواقعة بنطاق الشركة كالاتى :

1- مشروعات الإسكان الاجتماعي :

-عمارات تحيا مصر بمدينة كفر الشيخ بمبلغ (89,7) مليون جنيه.

-الامتداد العمراني (المرحلة الثالثة ) برأس البر بمبلغ (58) مليون جنيه .

-عمارات تل وردة شطا بمدينة دمياط بمبلغ (7,5) مليون جنيه .

2-مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى :

-عدد (142) عمارة بعدد (13632) وحدة بمدينة كفر الشيخ بمبلغ (626,6) مليون جنيه .

-عدد (18) عمارة (مساكن الجلاء وأرض حي شرق) بمدينة المنصورة بعدد (1486) وحدة بمبلغ (53,5) مليون جنيه.

-عدد (5000) وحدة بمدينة رأس البر بمبلغ (267,3) مليون جنيه .

3-المنصورة الجديدة (2063) فدان بمبلغ (783,2) مليون جنيه كمرحلة أولي .

4-مشروع توصيل التيار الكهربائي لمساحة (108) فدان (المرحلة الخامسة ) بالمنطقة الصناعية بمدينة جمصة بمبلغ (172) مليون جنيه .

5-إحلال وتجديد شبكتي الجهد المتوسط والمنخفض لمنطقة 15 مايو بمدينة جمصة لعدد (6) مجاورات بإجمالي مبلغ (15) مليون جنيه حيث تم الانتهاء من خمسة مجاورات وجارى الانتهاء من المجاورة السادسة .

6-جامعة المنصورة الأهلية بمدينة جمصة بمبلغ (37.5) مليون جنيه .

7-مبنى زراعة الكبد بمبلغ ( 15,2) مليون جنيه بجامعة المنصورة .

8-مستشفى الباطنة التخصصي بالمنصورة بمبلغ (11,1) مليون جنيه .

9-تغيير مغذيات لوحة توزيع المنطقة الصناعية بمطوبس بمبلغ (24,8) مليون جنيه .

-تطوير استاد كفر الشيخ بمبلغ (19) مليون جنيه .

10-مستشفيات [ الأورام بمبلغ (17,6) مليون جنيه - العبور بمبلغ (4,9) مليون جنيه ] بمدينة كفر الشيخ.

11-إنشاء مغذيات بديلة لمستشفيات محافظة دمياط بمبلغ (19,6) مليون جنيه .

12-استكمال المرحلة الثالثة لإزالة الاعتراضات الكهربائية لإنشاء طريق شرق الرياح التوفيقي من بنها حتى المنصورة بطول 73 كم حيث تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية بإجمالي مبلغ (23,247) مليون جنيه.

ومن ناحيه اخري اكد عسل انه تم رفع كفاءة الشبكة بالشركة خلال العام المالي 2023 /2024 بمبلغ وقدره 460.260 مليون جنيه حيث تم إحلال وتجديد الشبكات لتحسين أداء مكونات الشبكة بتنفيذ الآتى:

1-إنشاء عدد (1) موزع ميت أبوغالب – قطاع دمياط.

2-إضافة عدد (11) محول (نقاط تحسين جهد) بإجمالي سعة (3.3م.ف.أ) لفك الاختناقات.

3-إحلال عدد (39) خط هوائي جهد متوسط بإجمالي أطوال (83.386) كم.

4-إحلال (74٫468) كم وإنشاء (53٫863) كم كابلات جهد متوسط.

5-إحلال عدد (642) عامودا وإضافة عدد (73) عامود جهد متوسط.

6-إحلال عدد (56) محولا بإجمالي سعة (35،9م.ف.أ) بنظام سلاسل الإحلال الرأسية ساهمت في إعادة توزيع أحمال (212) محولا.

7-عمل عدد (57) سلسلة تبادلية لإعادة توزيع الأحمال بين المحولات التي تعدت نسب التحميل التصميمية لمحولات أخرى أقل من الحمل الاقتصادي ساهمت في إعادة توزيع عدد(121) محولا.

8-إحلال ( 262٫842) كم وإنشاء ( 26٫914) كم هوائي جهد منخفض.

9-إحلال (4٫997) كم وإنشاء (2٫55) كم كابلات جهد منخفض.

10-إحلال عدد (6356) عامودا وإضافة عدد (46) عامود جهد منخفض.

11-تركيب مكثفات بسعة اجمالية (3٫335) م.فار.

12- بلغ الحمل الأقصى (2651) م.وات خلال العام المالي 2023 /2024مقابل (2428) م.وات خلال العام المالي 2022 /2023 بنسبة تطور 9.2%.

13-بلغ عدد المغذيات الإشعاعية والحلقية عدد 2039 مغذى شاملة عدد (103) مغذى إشعاعي حتى 30 /6 /2024 من إجمالى عدد (514) مغذى إشعاعى خلال العام المالى 2019 /2020 وتم وضع خطة لتحويل 32 مغذى إشعاعي إلى حلقى خلال العام المالى 2024 /2025 بهدف رفع كفاءة أداء الشبكة وتوفير مصادر تغذية بديلة على أن يتم الانتهاء من تحويل باقي المغذيات الإشعاعية بإجمالي عدد (71) مغذى خلال الفترة من 2025 /2027.

-حيث انخفضت نسبه الفقد خلال العام المالي2023/2024 لتصل لنسبه 19.5% مقابل 19.9%

-حيث بلغ إجمالي كمية الطاقة المشتراه 15510.9 مليون ك. و. س خلال العام المالي 2023/2024 مقابل 15106.6 مليون ك. و. س خلال العام المالي 2022/2023 بزيادة قدرة 404.3 مليون ك. و. س وبنسبة تطور 2.7%.

و بلغ إجمالي كمية الطاقة المباعة 12481.3 مليون ك. و. س خلال العام المالي 2023/2024 مقابل 12094.5 مليون ك. و. س خلال العام المالي 2022/2023 بزيادة قدرها 386.8 مليون ك. و. س وبنسبة تطور 3.2%.

وبلغ إجمالي قيمة المحصل خلال العام المالي 2023/2024 مبلغ 17.036 مليون جنية مقابل مبلغ 15.918 مليون جنية خلال العام المالي 2022/2023 بزيادة قدرها 1.120 مليون جنية وبنسبة 7.04 %

-و بلغ إجمالي قيمة المحصل من محاضر الضبطية القضائية خلال العام المالي 2023 / 2024مبلغ 181.1 مليون جنيه مقابل مبلغ 105 مليون جنيه خلال العام المالي 2022 / 2023 بزيادة قدرها 601 مليون جنيه وينسبه تطور72.5 % . بلغ إجمالي المحصل من القدرات الزائدة خلال العام المالي2023 /2024 مبلغ ( 17.036) مليون جنيه مقابل مبلغ ( 15.918 ) مليون جنيه خلال العامل المالي 2022 / 2023 بزيادة قدرها ( 1.12 ) مليون جنيه وينسبه تطور 7.04% خلال العام المالي 2023/2024 لتصل لنسبة 19.5% مقابل 2022/2023 محقق خلال العام المالي بلغ 19.9%

-إجمالي كمية الطاقة المشتراه 15510.9 مليون ك. و. س خلال العام المالي 2023/2024 مقابل 15106.6 مليون ك. و. س خلال العام المالي 2022/2023 بزيادة قدرة 404.3 مليون ك. و. س وبنسبة تطور 2.7%. بلغ إجمالي كمية الطاقة المباعة 12481.3 مليون ك. و. س خلال العام المالي 2023/2024 مقابل 12094.5 مليون ك. و. س خلال العام المالي 2022/2023 بزيادة قدرها 386.8 مليون ك. و. س وبنسبة تطور 3.2%.