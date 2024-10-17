أستاذ علاقات دولية: إسرائيل تكرر سيناريو الأرض المحروقة في لبنان بعدما دمرت غزة

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، أستاذ العلاقات الدولية، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تكرر نموذج غزة في لبنان القائم على سياسة الأرض المحروقة، مشيرًا إلى أنّ إعلان إسرائيل استهدافها القطاع الشرقي من لبنان في القريب العامل أمر خطير للغاية، إذ يعني هذا الاعتداء اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد "أحمد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رغدة بكر، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تعمل على استهداف البنية التحتية في لبنان قدر المستطاع، وتعمل على استهداف المناطق السكنية المدنية، وهذه الإستهدافات تخالف القانون الدولي والإنساني.

وأردف، أن النظام الصحي في لبنان أصبح غير قادر على استيعاب الجرائم التي يقوم بها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، ولهذا حذرت الصحة العالمية من انتشار الأمراض والأوبئة في لبنان.

وذكر، أنّ إسرائيل تريد أن تحول لبنان إلى نسخة مثيلة لقطاع غزة، ولهذا يتم استهداف كافة المؤسسات المدنية والسكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات حتى يتم تحويل لبنان إلى دولة غير قادرة على أن تستوعب شعبها.