ads
الخميس 17 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أحمد المالكي: عدم استعداد الطرفين للارتباط سبب ارتفاع نسب الطلاق

الشاعر أحمد المالكي
الشاعر أحمد المالكي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الشاعر أحمد المالكي، إن استمرارية العلاقات بين الزوج وزوجته، أصبحت صعبة في المجتمع، متابعاً أن العلاقة تكون مؤقتة في حالة إذا كان الرجل أو المرأة  لديهما استعداد لفض العلاقة.

و أضاف “المالكي” خلال لقائه مع الإعلامية راندا فكري، ببرنامج “الحياة انت وهي” المذاع عبر قناة “الحياة”، أن هناك مقولة خاطئة تقول إن «الناس أصبحوا في حياة بعض فترات مؤقتة، ونسبة عدم استمرارية العلاقة تجاوزت الـ 50%، وهناك نسب طلاق كبيرة في المجتمع لأنه لا يوجد استعداد من الطرفين لاستمرار العلاقة.

وأكد «المالكي»، أن الأمان كلمة متشعبة، لا يمكن أن أطلق على شيء معين بأنه هو الأمان، بمعنى، الأمان ليس هو الاستقرار المادي فقط، فمثلا: «أي مرأة مسؤولة من زوجها  فإذا حدث قلق على مستوى التأمين المادي فإنها فقدت جزء من الأمان».

وواصل المالكي: «المرأة إذا كان لديها احساس بأن زوجها سوف يتركها سوف تعيش دائما مهددة، إذن لا يوجد أمان مطلق لأن الحياة لا يوجد بها ثوابت، ولا يوجد من يمكنه توفير الأمان كامل وبشكل مستمر».

 

الشاعر أحمد المالكي ازمة الطلاق