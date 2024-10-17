أحمد المالكي: عدم استعداد الطرفين للارتباط سبب ارتفاع نسب الطلاق

قال الشاعر أحمد المالكي، إن استمرارية العلاقات بين الزوج وزوجته، أصبحت صعبة في المجتمع، متابعاً أن العلاقة تكون مؤقتة في حالة إذا كان الرجل أو المرأة لديهما استعداد لفض العلاقة.

و أضاف “المالكي” خلال لقائه مع الإعلامية راندا فكري، ببرنامج “الحياة انت وهي” المذاع عبر قناة “الحياة”، أن هناك مقولة خاطئة تقول إن «الناس أصبحوا في حياة بعض فترات مؤقتة، ونسبة عدم استمرارية العلاقة تجاوزت الـ 50%، وهناك نسب طلاق كبيرة في المجتمع لأنه لا يوجد استعداد من الطرفين لاستمرار العلاقة.

وأكد «المالكي»، أن الأمان كلمة متشعبة، لا يمكن أن أطلق على شيء معين بأنه هو الأمان، بمعنى، الأمان ليس هو الاستقرار المادي فقط، فمثلا: «أي مرأة مسؤولة من زوجها فإذا حدث قلق على مستوى التأمين المادي فإنها فقدت جزء من الأمان».

وواصل المالكي: «المرأة إذا كان لديها احساس بأن زوجها سوف يتركها سوف تعيش دائما مهددة، إذن لا يوجد أمان مطلق لأن الحياة لا يوجد بها ثوابت، ولا يوجد من يمكنه توفير الأمان كامل وبشكل مستمر».