عبدالرحيم علي يهنئ الدكتور محمد سامى عبد الصادق لتوليه رئاسة جامعة القاهرة

الخميس 17/أكتوبر/2024 - 07:24 م

هنأ الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي رئيس مجلسي إدارة وتحرير مؤسسة «البوابة نيوز»، الدكتور محمد سامى عبد الصادق لتوليه رئاسة جامعة القاهرة، متمنيًا له كل التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة.

وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن عن صدور قرار جمهوري بتعيين الدكتور محمد سامي محمد عبدالصادق رئيسًا لجامعة القاهرة.

ويذكر أن الدكتور محمد سامى عبد الصادق أستاذ القانون المدنى بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وكان يشغل منصب نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 2020..

كما شغل منصب المستشار القانونى للمجلس الأعلى للجامعات بموجب قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 347 لسنة 2023.

كما أنه يترأس مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس، ويرأس أيضاً اللجنة العليا لصون وحماية أملاك الجامعة، فضلا عن كونه نائبا لرئيس مجلس إدارة صندوق الرعاية الطبية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين وأسرهم.