رسميًا.. مرموش يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني

حقق النجم المصري عمر مرموش المحترف ضمن صفوف آينتراخت فرانكفورت الألماني، اليوم الخميس، إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجل إنجازاته.

توج عمر مرموش بجائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني عن شهر سبتمبر الماضي، بعدما قدم مستوى استثنائيًا مع فريقه آينتراخت فرانكفورت، حيث قاد فريقه لتحقيق نتائج إيجابية وسجل عددًا كبيرًا من الأهداف.

مرموش يتفوق على كين وفيرتز

وأحدث مرموش، ضجة كبيرة في الدوري الألماني بعد ترشيحه لجائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر الماضي، وذلك وفقًا لإعلان موقع «EA Sports»، الراعي الرسمي لمسابقة البوندسليجا، وسط نجوم البطولة، مثل: الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ.

أداء مرموش المميز خلال الشهر الماضي جعله محط أنظار كبار الأندية الأوروبية، حيث يعتبر اللاعب المصري أحد أبرز المواهب الصاعدة في القارة العجوز.

وقدم مرموش خلال شهر سبتمبر أداءً استثنائيًا، حيث شارك في 3 مباريات وتمكن من تسجيل 5 أهداف وصناعة هدفين.

عمر مرموش مع جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني عن شهر سبتمبر

تمكن مرموش من التفوق على عدد كبير من النجوم في الدوري الألماني في صراع الحصول على جائزة لاعب الشهر في البوندسليجا، من بينهم ثنائي بايرن ميونخ هاري كين ومايكل أوليسي، بالإضافة إلى فلوريان فيرتز لاعب باير ليفركوزن، وماكسميليان ميتليشتادت لاعب شتوتجارت، وفينشينزو جريفو نجم فرايبورج.

ويتصدر عمر مرموش قائمة هدافي الدوري الألماني برصيد 8 أهداف في 6 مباريات فقط، كما أنه صنع 4 تمريرات حاسمة، مما جعله محط أنظار كبرى الأندية الأوروبية.

وتأتي جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني عن شهر سبتمبر الماضي، بعدما حصد عمر مرموش جائزة لاعب الشهر في نادي آينتراخت فرانكفورت.