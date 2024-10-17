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الخميس 17 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أستاذ قانون تجاري: 75% نسبة انخفاض القوة الشرائية للدولار بالنسبة للذهب

الدكتور أحمد سعيد
الدكتور أحمد سعيد أستاذ القانون التجاري الدولي
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قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي، إن الولايات المتحدة الأمريكية تحدثت مع الدول الصناعية الكبرى على ضرورة وقف التفوق الصيني، وفي هذا الإطار تم اقتراح طريق بديل لإيصال تجارة الهند إلى أوروبا عبر الجزيرة العربية ودولة الاحتلال، والهدف من هذا الإطار مواجهة طريق الحرير الصيني.

وأضاف "سعيد"، خلال حواره مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن  سعر أونصة الذهب في 2019 كان يقدر بـ1550 دولارا، بينما السعر الآن وصل لـ2600 دولار، أي أن الزيادة تقدر بـ110 دولار، وهذا يعني أن القوة الشرائية للدولار بالنسبة للذهب انخفضت بنسبة 75%، وهذا يرجع إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بطباعة الدولار بصورة كبيرة خلال أزمة أكروانيا، ومنحت المواطنين الكثير من المعاشات وهم في منازلهم.

وأشار إلى أن هناك الكثير من الدول المنتجة للبترول مثل روسيا تريد بيع النفط بالعملات المحلية بدلاً من الدولار، خاصة وأن الدولار في انخفاض خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن السعودية والإمارات أحد أكبر الدول المنتجة للبترول انضمنت لمنظمة "بريكس" التي تسعى للتعامل بالعملات المحلية في إطار السعي نحو التخلي عن الدولار.

الذهب الدولار