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الخميس 17 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس عاطل لاتهامه بدهس شخص وحيازة مخدرات بالسلام

أرشيفية
أرشيفية
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قررت نيابة السلام، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات في حيازة مواد مخدرة ودهس شخص تسبب في وفاته، وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة، وإجراء تحليل المخدرات له.
تلقى قسم شرطة السلام ثان بلاغاً باصطدام إحدى السيارات بشخص، مما أدى إلى وفاته- بدائرة القسم "لاذ قائدها بالفرار تاركاً السيارة".

وبالفحص أمكن تحديد وضبط قائد السيارة (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق) ، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش).

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه وهروبه خشية تعرضه للمساءلة القانونية، وأقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

4 أيام علي ذمة التحقيقات المباحث الجنائية تحليل المخدرات تسبب في وفاته