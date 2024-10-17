الأهلي يهزم مودرن سبورت في دوري الكرة النسائية

حقق فريق سيدات النادي الأهلي فوزا جديدا في الدوري على حساب مودرن سبورت في دوري الكرة النسائية، في إطار مواجهات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وانهت سيدات كرك القدم بالأهلي المباراة بهدف في شباك مودرن سبورت أحرزته اللاعبة تشارتي روبن في الدقيقة الأولى من عمر الشوط الأول ليكون الهدف الأسرع في الدوري الخاص بالكرة النسائية في الموسم الحالى.

وكان فريق سيدات الأهلي فاز على الزمالك في الدوري بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى.

وفي الجولة الثانية، حققت سيدات الأهلي الفوز على وادي دجلة بنتيجة 1-0.

وفي المقابل، فريق سيدات مودرن سبورت فاز على بالم هيلز في الجولة الأولى بنتيجة 7-0 ثم نادي الطيران بنتيجة 5-1.