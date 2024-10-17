جامعة قناة السويس تنظم دورة تدريبية حول مخاطر الألعاب الإلكترونية

نظمت جامعة قناة السويس، تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، دورة تدريبية بعنوان "مخاطر الألعاب الإلكترونية" في مدرسة 24 أكتوبر الثانوية بنات.

تأتي الدورة في إطار الجهود التوعوية التي تقدمها الجامعة لتحذير المجتمع من مخاطر الإدمان على الألعاب الإلكترونية وتأثيرها السلبي على الأطفال والشباب.

وفي كلمته، أكد الدكتور ناصر مندور حرص الجامعة على تقديم برامج توعوية تستهدف المجتمع المحلي، مشيراً إلى أن الألعاب الإلكترونية قد تؤدي إلى تدهور الروابط الأسرية وفقدان مهارات التواصل الاجتماعي، مضيفاً أن الجامعة تولي اهتماماً خاصاً بتوعية الأجيال الشابة بمخاطر هذا الإدمان.

من جانبها، أشارت الدكتورة دينا أبو المعاطي إلى أن الدورة التدريبية تأتي ضمن المبادرات المستمرة للجامعة بهدف رفع مستوى الوعي العام حول مخاطر الألعاب الإلكترونية وآثارها السلبية على الصحة النفسية والجسدية.

أشرف على الندوة الدكتورة إيناس عبد الله، عميد كلية التمريض، والدكتورة منال فاروق، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،

وقد شارك في الدورة 35 طالبة، و أدارت الجلسات الدكتورة هنيات شعبان، مدرس مساعد بقسم التمريض النفسي والصحة العقلية بكلية التمريض، حيث قدمت شرحاً تفصيلياً حول أعراض ومخاطر إدمان الألعاب الإلكترونية وتأثيرها على الصحة النفسية والاجتماعية.

ناقشت الدورة مجموعة من أعراض الإدمان مثل الانعزال عن الحياة اليومية، التدهور الدراسي، العصبية المفرطة، وفقدان القدرة على التركيز.

كما تم تسليط الضوء على المخاطر الاجتماعية التي تشمل البعد عن الحياة العائلية والنشاطات الثقافية والرياضية.

نظم للندوة المهندسة وفاء إمام مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئة والأستاذ أحمد رمضان مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.