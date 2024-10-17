منتخب «الشاطئية» يخوض مرانه الرئيسى استعدادا لمواجهة غانا في كأس الأمم الأفريقية

يخوض منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية تحت قيادة مصطفي لطفي، مرانه الرئيسي وقبل الأخير، اليوم الخميس استعدادا لمباراة غانا في افتتاح بطولة أمم إفريقيا بالغردقة.

ويستضيف منتخب مصر نظيره الغاني في الرابعة والنصف مساء السبت الموافق ١٩ اكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2025.

وحرص محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة الشاطئية على الاجتماع باللاعبين والجهاز الفني وطالبهم بضرورة تقديم مستوى يليق بمنتخب مصر خلال البطولة الأفريقية، والعمل على تحقيق الفوز في المباريات وتحقيق اللقب الأفريقي والتأهل إلى كأس العالم للمرة الثانية على التوالي.

ونقل ابوالوفا دعم ومساندة مجلس الإدارة الاتحاد بالكامل للاعبين والجهاز الفني لتشجيعهم على مواصلة المشوار حتى النهاية والفوز باللقب الأفريقي لإسعاد الجماهير المصرية.

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