ads
الخميس 17 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب «الشاطئية» يخوض مرانه الرئيسى استعدادا لمواجهة غانا في كأس الأمم الأفريقية

منتخب الكرة الشاطئية
منتخب الكرة الشاطئية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يخوض منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية تحت قيادة مصطفي لطفي، مرانه الرئيسي وقبل الأخير، اليوم الخميس استعدادا لمباراة غانا في افتتاح بطولة أمم إفريقيا بالغردقة.
ويستضيف منتخب مصر نظيره الغاني في الرابعة والنصف مساء السبت الموافق ١٩ اكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2025.
وحرص محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة الشاطئية على الاجتماع باللاعبين والجهاز الفني وطالبهم بضرورة تقديم مستوى يليق بمنتخب مصر خلال البطولة الأفريقية، والعمل على تحقيق الفوز في المباريات وتحقيق اللقب الأفريقي والتأهل إلى كأس العالم للمرة الثانية على التوالي.
ونقل ابوالوفا دعم ومساندة مجلس الإدارة الاتحاد بالكامل للاعبين والجهاز الفني لتشجيعهم على مواصلة المشوار حتى النهاية والفوز باللقب الأفريقي لإسعاد الجماهير المصرية.

IMG_0729
IMG_0729
IMG_0730
IMG_0730
IMG_0728
IMG_0728
منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية منتخب مصر