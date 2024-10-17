السوبر المصري.. ننشر قائمة الأهلي المتوجهة إلى الإمارات

اختار السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، القائمة الرسمية لبعثة الفريق والتي تتوجه إلى الإمارات بعد قليل، لخوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري للأبطال.

قائمة الأهلي في السوبر المصري

وشهدت قائمة الأهلي المسافرة إلى الإمارات استعدادًا لخوض كأس السوبر المصري، وجود الرباعي الوافد حديثًا لصفوف القلعة الحمراء خلال انتقالات الصيف الحالي وضم كولر يوسف أيمن وعمر الساعي، والثنائي المغربي يحيى عطية الله وأشرف داري، لقائمة الأهلي المسافرة لخوض كأس السوبر.

كما شهدت قائمة الفريق الأحمر، غياب الثلاثي كريم فؤاد والتونسي علي معلول ومحمد هاني، بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة الأهلي لكأس السوبر المصري للأبطال كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

خط الدفاع: أشرف داري - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - يحيى عطية الله - يوسف أيمن - عمر كمال عبد الواحد - خالد عبد الفتاح - كريم الدبيس.

خط الوسط: إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - مروان عطية - رضا سليم - حسين الشحات - عمرو السولية - كريم نيدفيد - أكرم توفيق - أحمد نبيل كوكا - عمر الساعي - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: وسام أبو علي - بيرسي تاو - محمود كهربا



موعد مباراة الأهلي وسيراميكا في كأس السوبر



ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، والتي تجمع بين الفريقين في الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري للأبطال، الأحد المقبل 20 أكتوبر على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة