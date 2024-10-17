مدرب باريس سان جيرمان يزيد غموض مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

يشهد مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول تطورات مثيرة للاهتمام، حيث باتت إمكانية رحيله عن النادي الإنجليزي في نهاية الموسم الجاري واردة بقوة، خاصة بعد اهتمام نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بضمه.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية موسم 2024-2025 الجاري، ولم تفلح إدارة النادي حتى الآن في التوصل إلى اتفاق لتجديد عقده، الأمر الذي زاد من الشكوك حول مستقبله مع الفريق.

وارتبط اسم صلاح مؤخرًا بالعديد من الأندية الأوروبية والعربية، حيث أشارت تقارير صحفية إلى اهتمام أندية الدوري السعودي والدوري الأمريكي بالتعاقد معه.

ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد، بل دخلت أندية أوروبية كبرى على الخط، أبرزها باريس سان جيرمان، الذي يرى في صلاح إضافة قوية لخط هجومه.

إنريكي يطلب ضم محمد صلاح إلى باريس سان جيرمان

وذكرت شبكة «fichajes» الإسبانية أن المدرب الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، يضع محمد صلاح على رأس قائمة أهدافه في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، ويرغب في ضمه لتعزيز خط هجوم الفريق الباريسي.

وطلب إنريكي من إدارة نادي باريس سان جيرمان، التعاقد مع محمد صلاح في الصيف المقبل، لتدعيم خط هجوم الفريق، لا سيما بعد رحيل نجم البي إس جي كيليان مبابي إلى ريال مدريد الإسباني.

وأصبح صلاح أحد نجوم ليفربول عبر التاريخ، بعدما حقق العديد من البطولات مع الريدز، أبرزها: دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب سنوات طويلة عن خزائن النادي.

كما أصبح الفرعون المصري أحد هدافي ليفربول التاريخيين على مستوى الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، بعد تحطيمه لأكثر من رقم قياسي، منذ انضمامه إلى العريق البريطاني في صيف 2017 قادمًا من روما الإيطالي.

وشارك محمد صلاح في 7 مباريات حتى الآن في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول هذا الموسم، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 4 أخرى.