تحرير 21 محضر سرقة تيار كهربائى منها لمخبز ومحل جزارة شهير بالدقي.. صور

قام حى الدقى تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحى، بالتنسيق مع شرطة المرافق، وشركة كهرباء القاهره الكبرى، حملة مكبرة بشارع التحرير، لضبط حالات سرقة الكهرباء، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 21 محضر سرقة للتيار الكهربائى، منها لمخبز ومحل جزارة شهير، وجارٍ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة.

ويأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.