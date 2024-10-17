ختام فعاليات النسخة الثالثة من برنامج "ستارز" التدريبي بدمنهور

اختتمت اليوم الخميس، فعاليات النسخة الثالثة من برنامج "ستارز" التدريبي التي انطلقت يوم الاثنين 14 أكتوبر بمكتبة مصر العامة بدمنهور.

يهدف البرنامج إلى تنمية قدرات الشباب ورفع كفاءتهم، مما يؤهلهم للحصول على فرص عمل تناسب متطلبات السوق المحلي والعالمي.

وتضمن اليوم الرابع من المبادرة محاضرة وورشة عمل حول ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي، حيث حاضرت فيها الدكتورة ميناس أحمد، مسؤول التدريب ببرنامج دراسات المرأة بمكتبة الإسكندرية، والدكتورة رانيا نوفل - مدير برنامج دراسات المرأة بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية.

ومن المقرر إطلاق النسخة الرابعة في الفترة من 21 إلى 24 أكتوبر 2024 بمحافظة البحيرة بدمنهور. للتسجيل بالمبادرة يرجى الدخول عبر الرابط التالي: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctMXM6ajxyLOHTLDHD28QgW_w-83Eem22dGJjWzlwSRk7chw/viewform