ads
الخميس 17 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ختام فعاليات النسخة الثالثة من برنامج "ستارز" التدريبي بدمنهور

ختام للبرنامج
ختام للبرنامج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اختتمت اليوم الخميس، فعاليات النسخة الثالثة من برنامج "ستارز" التدريبي  التي انطلقت يوم الاثنين 14 أكتوبر بمكتبة مصر العامة بدمنهور.

يهدف البرنامج إلى تنمية قدرات الشباب ورفع كفاءتهم، مما يؤهلهم للحصول على فرص عمل تناسب متطلبات السوق المحلي والعالمي.

وتضمن اليوم الرابع من المبادرة محاضرة وورشة عمل حول ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي، حيث حاضرت فيها الدكتورة  ميناس أحمد، مسؤول التدريب ببرنامج دراسات المرأة بمكتبة الإسكندرية، والدكتورة رانيا نوفل - مدير برنامج دراسات المرأة بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية.

ومن المقرر إطلاق النسخة الرابعة في الفترة من 21 إلى 24 أكتوبر 2024 بمحافظة البحيرة بدمنهور. للتسجيل  بالمبادرة يرجى الدخول عبر الرابط التالي: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctMXM6ajxyLOHTLDHD28QgW_w-83Eem22dGJjWzlwSRk7chw/viewform

 

اطلاق النسخه الرابعة الإسكندرية البحيرة التمكين الاقتصادي السوق المحلي البحث الأكاديمي تنمية قدرات الشباب ختام فعاليات قدرات الشباب محاضرة وورشة عمل محافظة البحيرة مكتبة الإسكندرية مكتبة مصر العامة بدمنهور مكتبة مصر العامة