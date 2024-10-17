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الخميس 17 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس المتهمين بسرقة أجهزة إلكترونية من داخل مدرسة بالزيتون

المتهمين
المتهمين
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أمرت النيابة العامة، بحبس عاطلين وصاحب محل كمبيوتر، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة أجهزة إلكترونية من داخل إحدي المدارس بمنطقة الزيتون.

ونجحت قوة أمنية في ضبط (عاطلان – لهما معلومات جنائية) لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب جرائم السرقات.

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب واقعتى سرقة أجهزة من داخل "مدرسة ومسكن أحد الأشخاص" بدائرة قسم شرطة الزيتون ، وتم بإرشادهما ضبط بعض المسروقات بمسكن أحدهما، وأضافا بالتصرف فى باقى المسروقات بالبيع لدى عميلهما "سئ النية " (مالك محل أجهزه كمبيوتر - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة القليوبية) "تم ضبطه" ، وبحوزته المسروقات المستولى عليها. 

4 أيام علي ذمة التحقيقات أجهزة إلكترونية إرتكاب جرائم السرقات إحدي المدارس أمرت النيابة العامة