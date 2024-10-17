حبس المتهمين بسرقة أجهزة إلكترونية من داخل مدرسة بالزيتون

أمرت النيابة العامة، بحبس عاطلين وصاحب محل كمبيوتر، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة أجهزة إلكترونية من داخل إحدي المدارس بمنطقة الزيتون.

ونجحت قوة أمنية في ضبط (عاطلان – لهما معلومات جنائية) لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب جرائم السرقات.

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب واقعتى سرقة أجهزة من داخل "مدرسة ومسكن أحد الأشخاص" بدائرة قسم شرطة الزيتون ، وتم بإرشادهما ضبط بعض المسروقات بمسكن أحدهما، وأضافا بالتصرف فى باقى المسروقات بالبيع لدى عميلهما "سئ النية " (مالك محل أجهزه كمبيوتر - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة القليوبية) "تم ضبطه" ، وبحوزته المسروقات المستولى عليها.