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الخميس 17 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تعيين مساعد لوزير الشباب والرياضة لشئون الشركات والشراكات الاستثمارية

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
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أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قرارا بتعيين  الدكتور زكريا  محي الدين مساعدا لوزير الشباب والرياضة لشئون الشركات والشراكات الاستثمارية .
ومن المقرر أن يتولي الدكتور زكريا محي الدين التنسيق الخاص بالشراكات الاستثمارية ين الوزارة ومختلف مؤسسات القطاع الخاص والعوائد الاستثمارية المتحققة حتي الآن والتى بلغت 23 مليار جنيه بمراكز الشباب.

كما يتولي مساعد الوزير الملفات الخاصة بالشركات التابعة للوزارة ومنها شركة المدن للخدمات الرياضية وشركة النجيل الصناعي بالإضافة إلى التنسيق بشأن تكثيف أوجه التعاون فى مجال تعظيم العوائد الاستثمارية مع المؤسسات المصرفية ومؤسسات القطاع الخاص لاستكمال خطة التطوير الشامل للبنية الرياضية والشبابية فى مصر وتحقيق الاستفادة القصوى من تلك العوائد.

الدكتور أشرف صبحى الدكتور زكريا محي الدين الشركات والشراكات الاستثمارية احمد محمدي