مصرع شخص وإصابة نجله بحادث قطار في البحيرة

لقي شخص مصرعه وأصيب نجله بحادث تصادم بقرية بنى هلال بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا من مركز شرطة دمنهور يفيد بوقوع حادث تصادم تروسيكل بأحد القطارات عند مزلقان السكة بقرية بنى هلال بدائرة المركز وبالانتقال للفحص والمعاينة تبين وقوع الحادث أثناء مرور تروسيكل بالتزامن مع مرور احد القطارات مما تسبب فى وقوع الحادث الذى اسفر عن وفاة خميس كمال خليفة 47 سنة، مقيم بقرية كفر بني هلال، وإصابة نجله حازم خميس كمال خليفة، 6 سنوات وتم نقل الجثة المصاب لمستشفى دمنهور التعليمي وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة للتحقيق.