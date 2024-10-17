حبس سائق سيارة دهس شخصا في السلام

قررت نيابة السلام، حبس سائق سيارة نقل 4 ايام علي ذمة التحقيقات في دهس شخص أسفل عجلات سيارته وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.



ولقي شخص مصرعه دهسا أسفل عجلات سيارة نقل بمنطقة السلام وتم القبض على سائقها .

تلقى قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة بلاغا بقيام قائد سيارة "نقل" بالاصطدام بأحد الأشخاص بدائرة القسم مما تسبب فى وفاته وفر هارباً.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط السيارة وقائدها سائق- وتبين عدم حمله ثمة تراخيص.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وعلل هروبه من مكان الحادث خشية تعدى الأهالى عليه ومساءلته قانونياً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.