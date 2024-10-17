ads
الخميس 17 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

إيهاب أمين ووزير الشباب الكاميروني يشهدان افتتاح معسكر تدريب الجمباز الأفريقي

الدكتور أيهاب امين
الدكتور أيهاب امين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حرص وزير الشباب الكاميروني ورئيس اللجنة الأولمبية في الكاميرون، على افتتاح معسكر تدريب الجمباز الأفريقي، المقام حاليا في العاصمة ياوندي، وذلك في حضور الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين الأفريقي والمصري للجمباز.

ويسعى الاتحاد الأفريقي للجمباز برئاسة إيهاب أمين، على النهوض باللعبة وتطوير مستوى كل عناصر المنظومة، ودفع اللاعبين واللاعبات في كل دول القارة السمراء نحو اعتلاء منصات التتويج الدولية والأولمبية.

ويحظى الدكتور إيهاب أمين بتأييد واسع من الدول الأفريقية، في ظل النهضة التي شهدها الجمباز الأفريقي خلال السنوات الماضية، وحرصه على دعم كل عناصر اللعبة في دول القارة الأفريقية.

جاء ذلك على هامش حضور الدكتور إيهاب أمين لاجتماعات اتحاد الاتحادات الأولمبية الأفريقية، والذي أقيم في العاصمة الكاميرونية ياوندي، وشهد تأسيس وإنشاء المكتب التنفيذي للكيان الجديد "كازول".

وحسم الدكتور إيهاب أمين انتخابات الاتحاد المصري بالتزكية بعد غلق باب الترشح دون تقدم أحد بأوراق ترشحه، في رسالة دعم وتأييد من أسرة الجمباز المصري، لمجلس الإدارة المتواجد حاليا.

إيهاب أمين ووزير الشباب الكاميروني معسكر تدريب الجمباز الأفريقي احمد محمدي