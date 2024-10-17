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الخميس 17 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

«القاهرة الإخبارية» تكشف تفاصيل مجزرة جديدة للاحتلال بقصف مدرسة تؤوي نازحين بجباليا

مجزرة مخيم جباليا
مجزرة مخيم جباليا
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قال يوسف أبو كويك مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، من خان يونس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة في مخيم جباليا مشيرًا إلى أن آلياته تقدمت باتجاه ما يعرف مفترق الشهداء الستة، ومن هناك استهدفت مدرسة أبو حسين التي تؤوي آلاف النازحين من سكان مخيم جباليا.

وأضاف «أبو كويك»، خلال رسالة على الهواء عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامية داليا أبو عميرة، أن القصف أسفر حتى هذه اللحظة عن 28 شهيدًا وعشرات الجرحى جراء هذا القصف الذي استهدف بشكل مباشر خيام النازحين في مدرسة أبو حسين.
وأوضح: "أغلبية الضحايا من الأطفال وهناك بعض الشبان والسيدات الذين أصيبوا بشكل مباشر بهذه القذائف التي أدت لاندلاع حرائق داخل خيام النازحين"

 

جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في مخيم جباليا آلاف النازحين